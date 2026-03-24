UzmanparaDeutsche Bank, ECB tahminlerini revize etti
Deutsche Bank, ECB tahminlerini revize etti

24.03.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

Deutsche Bank, Orta Doğu’daki çatışmanın enflasyon görünümünü belirgin şekilde değiştirdiğini belirterek Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) ilişkin beklentilerini daha şahin yönde revize etti.

Banka, daha önce ECB’nin 2026 boyunca faizleri %2 seviyesinde sabit tutmasını ve sıkılaştırma döngüsünün 2027’de başlamasını öngörürken, yeni tahmininde faizlerin 2026’da %2,50 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Revizyon, artan enerji fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmelerin yukarı yönlü güncellenmesini yansıtıyor.

Deutsche Bank, ECB’nin haziran ve eylül aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz artışı yaparak mevduat faizini %2,50’ye çıkarmasını bekliyor. Bu seviyenin, para politikasında nötr aralığın üst bandına işaret ettiği ve ECB’nin fiyat istikrarına bağlılığını korurken aşırı sıkılaştırmadan kaçınmayı hedeflediği belirtiliyor.

