Deutsche Bank, ECB tahminlerini revize etti

Banka, daha önce ECB’nin 2026 boyunca faizleri %2 seviyesinde sabit tutmasını ve sıkılaştırma döngüsünün 2027’de başlamasını öngörürken, yeni tahmininde faizlerin 2026’da %2,50 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Revizyon, artan enerji fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmelerin yukarı yönlü güncellenmesini yansıtıyor.

Deutsche Bank, ECB’nin haziran ve eylül aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz artışı yaparak mevduat faizini %2,50’ye çıkarmasını bekliyor. Bu seviyenin, para politikasında nötr aralığın üst bandına işaret ettiği ve ECB’nin fiyat istikrarına bağlılığını korurken aşırı sıkılaştırmadan kaçınmayı hedeflediği belirtiliyor.