Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin! Almak mı mantıklı satmak mı?

UBS’ye göre altındaki mevcut geri çekilme kalıcı bir düşüş trendinden çok, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat anlamına geliyor. Banka, ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolar seviyesine doğru güçlü bir yükseliş hareketi başlatabileceğini öngördü.

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FED BASKISI ALTINI ZORLUYOR

Son dönemde altın fiyatları üzerinde en belirleyici unsur ABD Merkez Bankası’nın para politikası oldu. Fed’in faiz indirimlerinde aceleci davranmayabileceği ve sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisi, doların dönemsel olarak güçlenmesine neden olurken, reel getirilerdeki artış da altının cazibesini kısa vadede sınırladı.

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Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, özellikle reel getirilerin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha yüksek fırsat maliyetiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tablo, kısa vadede ons altın fiyatlarında dalgalı ve baskılı bir görünümün devam etmesine yol açıyor.

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UBS analizinde de bu noktaya dikkat çekildi. Banka, teknik göstergelerin ve piyasa momentumunun kısa vadede altın fiyatlarını sınırlayabileceğini belirterek, fiyatların bir süre 3 bin 850 ile 4 bin dolar bandında sıkışabileceğini ifade etti.

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KISA VADEDE YATAY SEYİR, UZUN VADEDE GÜÇLÜ RALLİ BEKLENTİSİ

İsviçreli bankacılık devi UBS, altındaki son geri çekilmeyi geçici bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Raporda, sarı metalin 2026 Ocak ayında gördüğü tarihi zirveden yaklaşık yüzde 26 uzaklaştığı belirtilirken, bu düşüşün altının uzun vadeli görünümünü bozmadığı vurgulandı.

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Banka, kısa vadede doların güçlenmesi, reel getirilerdeki yükseliş ve teknik göstergelerdeki zayıflığın altın üzerinde baskı oluşturabileceğini kabul ediyor. Ancak UBS’ye göre asıl dikkat edilmesi gereken nokta, altının uzun vadede hâlâ güçlü bir güvenli liman özelliği taşıması.

Raporda, piyasalardaki geçici dalgalanmaların yatırımcılar için moral bozucu olabileceği ancak altının tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde portföyleri dengeleyen en önemli varlıklardan biri olmaya devam ettiği mesajı verildi.

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UBS’TEN DİKKAT ÇEKEN HEDEF: 5 BİN 200 DOLAR

UBS’in raporundaki en çarpıcı başlık ise ons altın için ortaya koyduğu 5 bin 200 dolarlık hedef oldu. Banka, önümüzdeki 12 aylık süreçte altının bu seviyeye doğru hareket edebileceğini öngörerek, mevcut fiyatlamaların özellikle yeterince altın pozisyonu bulunmayan yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu belirtti.

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UBS analistleri, altının yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Raporda, jeopolitik gerilimler, hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek stres, enflasyonist sürprizler ve itibari para birimlerine duyulan güvenin zayıflaması gibi faktörlerin altını destekleyebileceği ifade edildi.

Bankaya göre bu unsurların aynı anda devreye girmesi, altını yeniden güçlü bir güvenli liman aracı haline getirebilir. Bu nedenle mevcut düşüşler, uzun vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar açısından kritik bir fırsat olarak görülüyor.

“MEVCUT SEVİYELER POZİSYON ARTIRMA FIRSATI”

UBS raporunda, altının portföy çeşitlendirmesi açısından taşıdığı öneme özellikle dikkat çekildi. Banka, hisse senedi piyasalarında stresin arttığı, jeopolitik risklerin yükseldiği, enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve kağıt paralara olan güvenin zedelendiği dönemlerde altının yatırımcılar için koruyucu bir rol üstlendiğini belirtti.

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Analistlere göre altın, sadece fiyat artışı beklentisiyle değil, aynı zamanda riskten korunma aracı olarak da yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek. Bu nedenle UBS, altın yatırımı konusunda eksik pozisyonda olan yatırımcıların mevcut seviyeleri değerlendirebileceği görüşünde.

Raporda, “Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5 bin 200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

ALTINDA GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Piyasalarda altın fiyatları kısa vadede Fed’in mesajları, ABD dolarının seyri ve tahvil getirilerindeki hareketlere bağlı olarak yön aramaya devam edecek. Özellikle Fed’in faiz indirimi takvimine ilişkin vereceği sinyaller, ons altının kısa vadeli performansı açısından belirleyici olacak.

Bununla birlikte UBS’in raporu, kısa vadeli baskılara rağmen altına yönelik uzun vadeli beklentilerin güçlü kalabileceğini gösteriyor. Bankanın 5 bin 200 dolarlık hedefi, altın piyasasında son dönemin en dikkat çeken tahminlerinden biri olarak öne çıktı.

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Uzmanlara göre yatırımcıların bu süreçte yalnızca günlük fiyat hareketlerine değil, küresel risk algısına, enflasyon beklentilerine ve merkez bankalarının para politikalarına da odaklanması gerekiyor. Çünkü altın fiyatlarında kalıcı yönü belirleyecek asıl faktörlerin, yalnızca teknik göstergeler değil, küresel ekonomiye ilişkin büyük başlıklar olacağı belirtiliyor.

GÜVENLİ LİMAN ALGISI YENİDEN GÜÇLENEBİLİR

Altın, tarih boyunca kriz dönemlerinde yatırımcıların en çok başvurduğu güvenli limanlardan biri oldu. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, jeopolitik risklerin yükseldiği ve finansal piyasalarda oynaklığın tırmandığı dönemlerde sarı metal genellikle talep görmeye devam etti.

UBS’in son raporu da bu geleneksel güvenli liman algısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bankaya göre mevcut fiyat baskısı, altının temel yatırım hikayesini ortadan kaldırmış değil. Aksine, uzun vadeli perspektiften bakıldığında yaşanan geri çekilme yeni bir yükseliş öncesi fırsat penceresi olabilir.

Bu nedenle UBS’in tahmini, altın piyasasında yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Kimi yatırımcılar Fed baskısı nedeniyle temkinli kalırken, UBS gibi büyük kurumların uzun vadeli yükseliş beklentileri altına yönelik ilgiyi yeniden artırabilir.

Özetle, kısa vadede altın fiyatlarında sıkışık ve dalgalı bir görünüm öne çıksa da UBS’e göre büyük resim değişmiş değil. Banka, ons altında 5 bin 200 dolarlık hedefiyle piyasalarda ezber bozan bir beklenti ortaya koyarken, mevcut seviyeleri de “kaçırılmayacak bir alım fırsatı” olarak değerlendiriyor.