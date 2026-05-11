Dev bankadan çarpıcı analiz! Petrol fiyatı için 'korkutan' rakam!

İran savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına rağmen, fiyatların 2022 zirvelerini aşmamasının ardındaki "geçici denge" bozulma sinyalleri veriyor.

Martijn Rats liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, piyasanın şimdiye kadar ABD’nin rekor ihracatı ve Çin’in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını belirtti.

150 DOLAR SENARYOSU!

Banka, ablukanın uzaması durumunda Brent petrolün 150 dolar seviyelerini test edebileceği uyarısında bulundu.

Analizde, dünyanın geri kalanını arz darboğazından koruyan iki faktöre dikkat çekildi. Bunlardan ilkinin ABD'nin, ihracatını günlük 3,8 milyon varil artırarak piyasaya taze arz sağlaması olduğu ifade edildi. Diğer faktör ise Çin'in, ithalatını günlük 5,5 milyon varil azaltarak küresel talebi soğutması oldu.

Bu faktörlerin etkisiyle toplamda 9,3 milyon varillik bir rahatlama sağlayan bu dinamik, savaşın fiziksel şokunu şimdiye kadar emmeyi başardı.

KRİTİK AY HAZİRAN

Morgan Stanley’e göre, bu kalkan sonsuza kadar sürmeyebilir. ABD’nin bu yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin zorlandığı ve baskı altında olduğu gözleniyor.

Çin’in ithalatındaki düşüşün bir noktada durması ve stok tamamlama sürecine girmesi, piyasada ani bir talep baskısı yaratabilir.

Bankanın baz senaryosu, boğazın Haziran ayında (ABD ihracatı ve Çin tamponları henüz tam tükenmeden) açılacağı yönünde. Ancak tıkanıklık Temmuz ayına sarkarsa, yani petrol fiyatları için bir boğa senaryosunda Brent petrolün "flat price" (spot fiyat) tarafında ciddi bir yukarı yönlü düzeltme kaçınılmaz olacak.