Dev bankalardan 3 aylık altın tahmini! Piyasalar Trump, Fed ve Orta Doğu üçgeninde sıkıştı

Milliyet.com.tr/ÖZEL Hafta başında sert çakılan altın fiyatlarında yön değişti. Pazartesi günü 5.800 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın çarşamba günü 6.500 TL seviyelerini test ederek yatırımcısını yükseliş için umutlandırdı. Bölgede tansiyon hala yüksek ve Orta Doğu’da çatışmaların belirsizliği piyasaların öngörülebilirliği konusunda en büyük engel olarak karşımızda.

ATEŞKES UMUDU ALTINA YARADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'a yönelik saldırıların sonlandırılması için 15 maddelik bir plan sunduğu ve bu çerçevede bir aylık geçici ateşkes önerdiği iddia edildi. Söz konusu ateşkese dair haber akışlarının etkisiyle birlikte altın fiyatları çarşamba günü %2’nin üzerinde yükseliş göstermişti. Altında zaman zaman tepki çıkışları gözlense de olası satışlarda düşüşler çok daha derinden hissediliyor. Altının gram fiyatı bugün geri çekilerek 6.300 TL seviyelerinin üzerinde işlem görüyor.

YABANCI DEV BANKALARDAN 3 AYLIK ALTIN TAHMİNİ!

Savaşın başlamasıyla birlikte yabancı dev kurumlar da altın tahminlerini güncelledi. Yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Mayıs-Haziran) ilişkin altın öngörüleri dikkat çekti. Citi ons altın için ikinci çeyrek tahminini 4.800 dolar olarak açıklarken, Goldman Sachs ise 4.865 dolar öngörüsünde bulundu.

ING yılın ikinci çeyreği için altının ons fiyatının 5.100 dolar olmasını bekliyor. Standart Chartered ise ikinci çeyrekte ons altın için 4.650 dolar hedefini paylaştı. Ons altın şu sıralarda 4.450 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

‘ORTA DOĞU’DA SÖYLEM VE EYLEMLER BİRBİRİNDEN FARKLI, PİYASALAR TEDBİRLİ...’

Peki altında bundan sonra ne olacak? Dev bankaların tahminleri tutar mı? Altında en kötüsü geride mi kaldı? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ortada çok fazla spekülasyon var. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek olarak İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı. Ancak uygulamada durum farklı olduğu için piyasa tedbirli hareket etmeyi elden bırakmıyor.

Zira Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı. Ardından İran ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu. Bu durum söylenenle yaşananın pek de örtüşmediğini açıkça bize gösterdiğinden, hala yön arayışları devam ediyor.

‘GÖSTERGELER HALA AŞAĞI SİNYALİ VERİYOR’

Ons altın ise 4456-4602 dolar marjında hareket edebildi. Bu durum piyasanın da kararsızlığını ortaya koymaktadır. Kaldı ki orta vade göstergeler hala aşağı sinyaller üretmeye devam ediyor.

‘BU GELİŞMELER ALTININ LEHİNE DEĞİL’

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi enflasyonun yükselme olasılığını da artırıyor. Bu durumda faiz indirimlerinin de ötelenme ihtimali artıyor. Bu gelişmeler pek de altının lehine değil. O yüzden yukarı hareketleri tepki çıkışı olarak yorumlayabiliyoruz. Gram altın grafiğine baktığımızda da benzer durumla karşılaşıyoruz. Çarşamba gün içerisinde 6.353-6.562 TL gibi çok dar bir marjda ve kararsız hareket ettiğini görüyoruz. Orta vade teknik sinyaller hala aşağı yönde olduğundan dikkatli olmakta fayda var gibi görünmektedir.

‘EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN’

Altında en kötünün geride kaldığını söylemek için çok erken. Savaşın seyri hakkında net bilgilere ulaşmamız lazım. Savaş durakladı mı? Onu bile bilemiyoruz. O yüzden temkinli duran bir piyasa varken ve göstergeler henüz yukarı dönmemişken en kötünün geride kaldığını söyleyemiyoruz.

‘6.200 TL’DEN ALIM GELEBİLİR’

Şimdilik yakın zaman için 6.200 TL’nin altına sarkmalarda alımların gelme ihtimalini biraz daha fazla görüyoruz.

‘ALTINDA TAHMİNLERİN SAPMA İHTİMALİ FAZLA’

Bir yandan enflasyondaki yükseliş riski diğer yandan ekonomilerin yavaşlaması riski ve faizlerin düşmemesi ile yükselmesi riskinin artması altının işini daha da zorlaştıracaktır. Daha spekülatif ve sürprizlerle hareket eden bir altın görebiliriz. Kaldı ki tahminlerin sapma ihtimali de çok fazladır. Yılın 2. çeyreğinde altının fiyatının belirlenmesi savaşın seyri, enerji fiyatları, enflasyon ve buna bağlı merkez bankaları politikaları ile büyüme verilerine bağlı olacaktır. Söz konusu verilerde ciddi oynaklıklar olabileceğinden, tahminlerde sapma ihtimali fazladır.

SAVAŞ BİTİNCE ALTIN NE OLUR?

Savaş bitince yukarı yapsa da yaraların sarılması zaman alacağından, tasarrufların altın kısmında çözülme ihtimali artmıştır. Kaldı ki yaptırımların gevşetilmesi, Rusya ve İran gibi ülkelerin altın satmalarına bile neden olabilir.

KUYUMCULARDA ALTIN KALMADI! YATIRIMCI NE YAPMALI?

Fiziki altın fiyatlarında makas çok açıldığı için altındaki düşüşü yansıtmıyor. O yüzden fiziki alım yerine bankalardan daha gerçekçi fiyatla alım daha mantıklı olabilir. İç piyasada altın fiyatının artması, maliyet artışları nedeniyle bu sektörün ihracat yapamaması anlamına da gelmektedir.”