'Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor' iddiası! DMM yalanladı

HABER MERKEZİ- DMM'nin açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet bedeli veya komisyon alınmaksızın yapılabildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamaları şöyle;

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK’ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek “Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor” yönünde ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemeler; banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapılmaktadır.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup; SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."