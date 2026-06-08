'Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor' iddiası! DMM yalanladı

08.06.2026 - 16:14 | Son Güncellenme:
HABER MERKEZİ- DMM'nin açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet bedeli veya komisyon alınmaksızın yapılabildiği belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamaları şöyle;
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK’ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek “Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor” yönünde ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemeler; banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapılmaktadır.
Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup; SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."