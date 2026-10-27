Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDevlet desteğiyle kurdu! Bahçede 8 tonluk verim
HaberlerUzmanpara

Devlet desteğiyle kurdu! Bahçede 8 tonluk verim

27.10.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Hakkari Elma Üretimi#Devlet Desteği Tarım#Arap Kızı Elma Çeşidi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Nurettin Şenlik (60), devlet desteğiyle aldığı 300 elma fidanıyla kurduğu bahçede 15 yıldır üretim yapıyor. 12 dönümlük arazisinde elma yetiştiren Şenlik, bu yılki hasatta 8 ton üretim beklediklerini söyledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Devlet desteğiyle kurdu Bahçede 8 tonluk verim

Şemdinli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güvenli köyünde yaşayan 1 çocuk babası Nurettin Şenlik, yaklaşık 15 yıl önce Şemdinli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan fidan desteğinden yararlandı. Şenlik, temin ettiği 300 elma fidanını 12 dönümlük arazisine dikti. Elma yetiştiriciliği yapan Nurettin Şenlik, elde ettiği ürünlerle hem ailesini geçindiriyor hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

BU YIL 8 TON ÜRÜN ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Bahçesinde, 'Arap kızı' olarak bilinen elma çeşidinin yanı sıra beyaz ve kırmızı elma da yetiştiren Şenlik, ilkbahar döneminde ağaçların budama ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Nurettin Şenlik, bu yıl iki bahçesinden toplam 8 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

'BEREKETLİ BİR SEZON OLMASINI UMUYORUM'

Elma yetiştiriciliğini yıllardır sürdürdüğünü belirten Şenlik, fidan desteği sağlayan yetkililere teşekkür etti. Nurettin Şenlik, "Bu yıl da verimli ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyoruz. 300 elma fidanıyla kurduğum bahçede bu yıl 8 ton verim bekliyoruz. Bu elmaları satarak ailemi geçindirirken, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyorum" dedi. (DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Olaylı derbi dünya basınında Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batıya döndü
Olaylı derbi dünya basınında! 'Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batı'ya döndü'
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı İşte masadaki alternatifler
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki alternatifler
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu! DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkPAŞAPORT
Zafer Şahin
Zafer ŞahinA-KE-PE BU KEZ KESİN BİTTİ!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluLevent İnanır’ın Jülide Kural tepkisi
Eren Aka
Eren AkaBu kuralsızlığa DUR deyin!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDua Lipa’nın edebiyata katkısı
İlgili Haberler
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi Anne gözaltına alındı
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi! Anne gözaltına alındı
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Kocaelide feci kaza Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'de feci kaza! Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti