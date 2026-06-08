Devlet destek verdi: Yıllık bal üretimini 1,5 tona çıkardı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2010'da mezun olan Uzman, Pozantı ilçesinde arıcılık yapan komşusunun yönlendirmesiyle 8 yıl önce 5 kovan alıp mesleğe adım attı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Evli ve iki çocuk annesi Uzman, üretimde ilerlemek için Adana Halk Eğitimi Merkezinin açtığı arıcılık kursunu bitirdi, Tarım ve Orman Bakanlığından da Ana Arı Yetiştiricisi Belgesi aldı.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi Önlisans Programı'ndan mezun olan Uzman, zamanla kovan sayısını 250'ye çıkardı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Uzman'ın, istediği verimi alamadığı eski ahşap kovanlarını yenilemek için TKDK'ye yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Hibe desteğiyle 250 yeni strafor kovan, bal sağım makinesi ve dinlendirme kazanı ile petek sır alma teknesi alan Uzman, kışın Mersin'in Tarsus, yazın da Adana'nın Sarıçam ve Pozantı ilçesindeki arazilerde üretimi sürdürüyor.

Haberin Devamı

"Yeni kovanların izolasyonu çok iyi"

Haberin Devamı

Hayriye Uzman, AA muhabirine, eskiden kullandığı ahşap kovanlarda izolasyon sıkıntı yaşadığını söyledi. Eski kovanlarında yıllık yaklaşık 1 ton bal elde ettiğini dile getiren Uzman, "Yeni kovanların izolasyonu çok iyi olduğu için kış aylarındaki arı ölümleri ve beslenme maliyeti azaldı. Arılar kışı daha rahat atlatıp ilkbaharda daha zinde oluyor. Yeni kovanlarla 1,5 tonun üzerinde bal elde ettik." dedi.

Haberin Devamı

Uzman, kazancıyla kovan sayısını gelecek yıl 350'ye çıkarmayı hedeflediğini anlattı. Strafor kovanların, araziler arası seyahatlerini kolaylaştırdığını belirten Uzman, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Şu an narenciye, ayçiçeği ve yayla olmak üzere 3 türde bal sağımı yapıyoruz. Yeni kovanların sayısını artırıp Kayseri ve Nevşehir'e de gitme planımız var. İnşallah daha fazla üretim yapacağız. 2 tonun üzerinde bal üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için de gezeceğiz." Uzman, desteklerinden dolayı TKDK'ye teşekkür etti.