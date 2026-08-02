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UzmanparaDevletin sera desteğiyle üretimini büyüttü, 9 çocuğuna gelecek kurdu
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Devletin sera desteğiyle üretimini büyüttü, 9 çocuğuna gelecek kurdu

02.08.2026 - 09:29 | Son Güncellenme:

#Hakkari#Tarım Desteği#Seracılık

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde yaşayan Hüseyin Kartal (66), yaklaşık yarım asırdır 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkları satarak 9 çocuğunu büyüttü. İki çocuğunu üniversiteye gönderen Kartal, geçen yıl devlet desteğiyle kurduğu seralar sayesinde üretim kapasitesini artırdı.

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Devletin sera desteğiyle üretimini büyüttü, 9 çocuğuna gelecek kurdu

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan Hüseyin Kartal, evlendikten sonra köyünü terk etmeyerek evinin yanındaki arazide domates ve salatalık üretimine başladı. Yıllardır ilçe merkezindeki manav ve marketlere ürün satarak ailesinin geçimini sağlayan Kartal, elde ettiği gelirle bugün en büyüğü 42, en küçüğü ise 18 yaşında olan 9 çocuk büyüttü.

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Çocuklarından 23 yaşındaki Ayhan, geçen yıl Iğdır Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 29 yaşındaki Emrah ise Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıfta eğitimini sürdürüyor. Ailenin en küçüğü Zeynep de üniversite sınavına hazırlanıyor. Diğer çocukları ise evlenerek kendi hayatlarını kurdu.

Yaklaşık 50 yıldır bahçesinde ürettiği ürünlerle geçimini sağlayan Kartal, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sera desteğinden yararlanarak üretim kapasitesini artırdı.

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Seralar sayesinde soğuk havalarda da üretim yapabildiğini belirten Kartal, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Babasından kalan tarım geleneğini sürdürdüğünü anlatan Kartal, "Babamdan sonra ben de tarımla uğraşıyorum. Salatalık üretimim yılda 2 tonun üzerine çıkabiliyor. Domates ise sürekli ürün veren bir bitki olmadığı için verimi salatalığa göre değişiyor. Geçen yıl aldığım sera desteği üretime önemli katkı sağladı. Allah devletimizden razı olsun. Bir seraya salatalık, diğerine domates ektik. Fide desteği için de başvurmayı düşünüyorum. Kimseye muhtaç değiliz. Sağlığım el verdikçe üretmeye devam edeceğim." diye konuştu.

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