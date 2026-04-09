UzmanparaDış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı
Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı

09.04.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

#Dış Ticaret#Anket#Beklenti

Ticaret Bakanlığı'nın yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 99,1, ithalat beklenti endeksi 4,4 puan gerileyerek 104,9 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı

Bakanlık, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azaldı. Yılın ilk çeyreğinde 109,2 olan endeks, ikinci çeyrekte 99,1 seviyesine geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,4 puan azalış gösterdi.

Söz konusu endeks, bir önceki çeyreğe göre gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler ise artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi de bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,3 puan arttı.

Endekse, bir önceki çeyreğe kıyasla gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış, gelecek 3 aya ilişkin birim fiyatı beklentisi ise artış yönünde etki etti.

Alman basınından şok iddia Trumptan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasarayda Okan Burukun isyanı Nevzat Dindar: Kemerburgazda köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten açıklamalar
Harita saprasarı Listede 43 il var Türkiyeye Nisan süprizi
RTÜKten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
