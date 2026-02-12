Dış ticaret endeksleri açıklandı

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,0 arttı, yakıtlarda %8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %14,6 arttı.

Haberin Devamı

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,4 AZALDI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,8 arttı, yakıtlarda %6,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %4,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,2 arttı, yakıtlarda %9,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %35,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,4 arttı, yakıtlarda %1,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,3 arttı.

Haberin Devamı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 143,3 iken 2025 Aralık ayında %2,8 oranında artarak 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 164,1 iken 2025 yılı Aralık ayında %4,3 oranında azalarak 157,0 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 130,0 iken 2025 Aralık ayında %1,0 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 136,3 iken 2025 yılı Aralık ayında %3,0 oranında artarak 140,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI ARALIK AYINDA 92,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artarak, 2025 yılı Aralık ayında 92,4 oldu.