Dış ticaret endeksleri belli oldu
Dış ticaret endeksleri belli oldu

10.04.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,7 arttı, yakıtlarda %6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,3 arttı.

İhracat miktar endeksi %10,1 azaldı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,7 azaldı, yakıtlarda %35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,0 azaldı.

İthalat birim değer endeksi %5,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,7 arttı, yakıtlarda %14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,2 arttı.

İthalat miktar endeksi %1,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,6 azaldı, yakıtlarda %5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ocak ayında 139,0 iken 2026 Şubat ayında %0,1 oranında azalarak 138,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Şubat ayında 141,8 iken 2026 yılı Şubat ayında %10,1 oranında azalarak 127,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ocak ayında 126,9 iken 2026 Şubat ayında %0,7 oranında artarak 127,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Şubat ayında 121,3 iken 2026 yılı Şubat ayında %1,3 oranında azalarak 119,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Şubat ayında 92,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Şubat ayında 86,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,3 puan artarak, 2026 yılı Şubat ayında 92,7 oldu.

