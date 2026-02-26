Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat %0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %2,0 AZALDI, İTHALAT %5,3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ocak ayında %2,0 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan, 19 milyar 107 milyon dolara geriledi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan, 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,2 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK AYINDA %11,6 ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında %73,8 iken, 2026 Ocak ayında %70,8'e geriledi.

OCAK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %92,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ocak ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

OCAK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %72,1 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ocak ayında ara mallarının payı %72,1, sermaye mallarının payı %14,3 ve tüketim mallarının payı %13,1 oldu.

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 780 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 49 milyon dolar ile İtalya, 900 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 78 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 812 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 273 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %5,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,8, ithalat %3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,5 azalırken, ithalat %3,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI OCAK AYINDA 18 MİLYAR 635 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %2,4 artarak 27 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı %16,6 artarak 7 milyar 628 milyon dolardan, 8 milyar 897 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında %71,6 iken, 2026 Ocak ayında %67,7'ye geriledi.