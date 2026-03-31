Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Haberler

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

31.03.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %1,5, ithalat %5,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT %1,3 AZALDI, İTHALAT %2,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat %2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %4,4, İTHALAT %12,8 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Şubat ayında %4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan, 19 milyar 935 milyon dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan, 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %86,9 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA %15,9 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan, 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Şubat ayında %72,7 iken, 2026 Şubat ayında %70,0'a geriledi.

Haberin Devamı

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %13,8 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %13,8 artarak 15 milyar 306 milyon dolardan, 17 milyar 415 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde %73,2 iken, 2026 yılının aynı döneminde %70,4'e geriledi.

Haberin Devamı

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Şubat ayında imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %72,2 OLDU

Haberin Devamı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Şubat ayında ara mallarının payı %72,2, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %13,8 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %72,2, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %13,5 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 246 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 112 milyon dolar ile İtalya, 928 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 635 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 454 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 162 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 711 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,2'sini oluşturdu.

Haberin Devamı

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 125 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 497 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 211 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 685 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 352 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 409 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 576 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 4 milyar 80 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 959 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %1,2, ithalat %1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,5, ithalat %5,5 arttı.

Haberin Devamı

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3'tür. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,2'dir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,6'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI ŞUBAT AYINDA 19 MİLYAR 360 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 19 milyar 360 milyon dolar, ithalat %6,8 artarak 28 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı %16,2 artarak 7 milyar 948 milyon dolardan, 9 milyar 233 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Şubat ayında %70,3 iken, 2026 Şubat ayında %67,7'ye geriledi.

İHRACAT 2026 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 37 MİLYAR 992 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azalarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat %4,6 artarak 56 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %16,4 artarak 15 milyar 576 milyon dolardan, 18 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde %71,0 iken, 2026 yılının aynı döneminde %67,7'ye geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkLEKELENMEME
Zafer Şahin
Zafer ŞahinCHP’yi yapay zeka mahvetti
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHande Erçel’e niye yasak yok?
Eren Aka
Eren Aka31 Mart hesap günüdür!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMaçakızı’nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
İlgili Haberler
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor! Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Akılalmaz olay! Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü