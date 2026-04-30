Haberler

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

30.04.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %6,4 azaldı, ithalat %8,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat %8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT %3,2 AZALDI, İTHALAT %4,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat %4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %5,5 AZALDI, İTHALAT %11,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Mart ayında %5,5 azalarak 21 milyar 492 milyon dolardan, 20 milyar 304 milyon dolara geriledi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %11,2 artarak 23 milyar 144 milyon dolardan, 25 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 5 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,2 artarak 46 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %78,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %56,0 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56,0 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında %76,5 iken, 2026 Mart ayında %66,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE %27,5 ARTTI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %27,5 artarak 22 milyar 486 milyon dolardan, 28 milyar 667 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde %74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde %68,8'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Mart ayında imalat sanayinin payı %93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %70,0 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Mart ayında ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %14,9 oldu. İthalatta, 2026 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı %71,4, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı %14,0 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 820 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya, 996 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 452 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 944 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 374 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 706 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,5'ini oluşturdu. 

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 511 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 538 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 620 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 516 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 13 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 87 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 619 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 680 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 579 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,0 azaldı, ithalat %2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,8 azaldı, ithalat %6,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4'tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,8'dir. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI MART AYINDA 20 MİLYAR 33 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 azalarak 20 milyar 33 milyon dolar, ithalat %5,6 artarak 30 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %37,6 artarak 7 milyar 850 milyon dolardan, 10 milyar 799 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında %73,1 iken, 2026 Mart ayında %65,0'a geriledi.

İHRACAT 2026 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 57 MİLYAR 992 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 azalarak 57 milyar 992 milyon dolar, ithalat %5,0 artarak 86 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %23,7 artarak 23 milyar 412 milyon dolardan, 28 milyar 965 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde %71,7 iken, 2026 yılının aynı döneminde %66,7'ye geriledi.

