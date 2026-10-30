Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza
HaberlerUzmanpara

Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza

30.10.2026 - 12:36 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Ekonomi#Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 9 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce yapılan 804 ikincil kontrol raporu kapsamında 155 bin 270 gümrük beyannamesinin ikinci kez incelendiği aktarılan açıklamada, "3 bin 947 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük bulunan 26 bin 653 gümrük beyannamesine 9,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

160 firma denetlendi

Açıklamada, incelemelerde ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanıldığı, belirlenen riskli firmalar üzerinde müfettişlerce gerçekleştirilen sonradan kontrol kapsamında 160 firmanın denetlendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği ve bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Böylece adil rekabet ile faaliyet gösteren dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve kamu ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2026 yılının 9 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi."

EN ÇOK OKUNANLAR
Seçimleri hazmedemedi Netanyahunun oğlundan skandal paylaşım
Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım
Memur maaşı için karar Anayasa Mahkemesi eksik ödemeler için son sözü söyledi
Memur maaşı için karar! Anayasa Mahkemesi eksik ödemeler için son sözü söyledi
Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, Fenerbahçede göreve hazır Şampiyon yaparım
Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de göreve hazır! 'Şampiyon yaparım'
Öksürük şikayetiyle gitti cenazesi çıktı 3 iğne sonrası öldü: Annem kendine gelmedi
Öksürük şikayetiyle gitti cenazesi çıktı! 3 iğne sonrası öldü: Annem kendine gelmedi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSisi’nin seçimi…
Cem Kılıç
Cem KılıçAlgoritma kararının hesabını kim verecek?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin: Meta başvurusu çantamda | Önce Meta, sonra diğerleri olabilir
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüCumhuriyetimizin baş tacı üniversitelerimiz?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinEmekliyi memnun edecek formül
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşCOP 31 atık bitkisel yağ ile aydınlanacak
Mehmet Tez
Mehmet Tez“Fazla ileri gittik”
Osman Gençer
Osman GençerAmigo gazeteciler için son uyarı
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçDevlerin DATA'sı Türkiye’ye emanet
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBeklenen sergi
İlgili Haberler
Bakan Göktaş: Kadın devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır
Bakan Göktaş: Kadın devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır
Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada 40 şüpheliye tutuklama talebi
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 40 şüpheliye tutuklama talebi
Sultanbeylide korkutan görüntüler Anne ve oğlu çamura saplandı... İşte ekipleri seferber eden olay
Sultanbeyli'de korkutan görüntüler! Anne ve oğlu çamura saplandı... İşte ekipleri seferber eden olay
Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı