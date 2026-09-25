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DMM'den elektrikli araçlara vergi gelecek iddialarına yanıt

25.09.2026 - 15:04 | Son Güncellenme:

#DMM#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Elektrikli Araç

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMMden elektrikli araçlara vergi gelecek iddialarına yanıt

DMM, "Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

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