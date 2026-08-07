DOA makinelerine bırakılan atıkların geri dönüşüm yolculuğu görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci kapsamında 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

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Bu sisteme katkı sağlamak isteyen vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri üzerlerinde DOA logosu bulunan, plastik ve cam şişeler ile alüminyum içecek kutularını çöp kutuları yerine DOA makinelerine taşıyarak hem çevreye hem de ev ekonomilerine katkı sağladı.

DEPOZİTO İADESİNDE YENİ UYGULAMA BAŞLADI

DOA makinelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler "Manuel İade Noktası" olarak sisteme dahil edildi. Öte yandan, otel, kafe ve restoranlar da gün sonunda işletmelerinden çıkan geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen koşulları sağlayarak toplu şekilde DOA görevlilerine teslim ediyor.

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Ümraniye'de bulunan bir DOA makinesine bırakılan atıkların geri dönüşüm tesisindeki yolculuğunu görüntüledi. Cep telefonu uygulamasına kayıt yapıldıktan sonra QR kodu okutularak, logolu ve deforme olmamış içecek ambalajları makineye bırakıldı. İade işleminin tamamlanmasının ardından ambalaj sayısı kadar belirlenen miktar, kullanıcının hesabına geçti.

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Daha sonra bir görevli makineyi açarak ayrı ayrı gruplanan plastik, cam ve alüminyum atıkları yetkilendirilmiş operatörün aracına yükledi. Kısa bir yolculuğun ardından torbalar, Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki yetkili personele teslim edildi.

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DOA makinesinden teslim alınan atıklar merkezde preslenip balyalandı. Öte yandan, otel, kafe ve restoranlardan toplanan atıklar operatörler tarafından alınıp, Depolama ve Sayım Merkezi'nde doğrulama ve sayma işlemlerinin ardından presleme ve balyalama işlemi gerçekleştirildi. İşlemi biten atıklar, yeniden hayat bulmak üzere geri dönüşüm fabrikalarına götürüldü.