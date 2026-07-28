Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDOA sisteminde hem vatandaşa hem esnafa kazandıracak yeni kolaylık: Mobil DOA
HaberlerUzmanpara

DOA sisteminde hem vatandaşa hem esnafa kazandıracak yeni kolaylık: Mobil DOA

28.07.2026 - 15:06 | Son Güncellenme:

#Mobil DOA#Nurullah Öztürk#Çevre Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye giriyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
DOA sisteminde hem vatandaşa hem esnafa kazandıracak yeni kolaylık: Mobil DOA

Mobil DOA adı verilen el terminaliyle Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemine kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sisteminin dijital altyapısına aktarılacak.

İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 TL olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan’ına yüklenecek. Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilecek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetilecek.

Haberin Devamı
Hızlı trende geri sayım: 3 ili ilgilendiriyor! Süre 2 saat 15 dakikaya düşüyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHızlı trende geri sayım: 3 ili ilgilendiriyor! Süre 2 saat 15 dakikaya düşüyorHaberi Görüntüle

MOBİL DOA KULLANAN ESNAFA HER AMBALAJ İÇİN 50 KURUŞ

Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş bir alana ihtiyaç duymadan Manuel İade Noktası olarak DOA Sistemine katılmasına imkân verecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebilecek.

Haberin Devamı
Bakanlık affetmedi! Araba ilanında ceza getiren 2 detay
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakanlık affetmedi! Araba ilanında ceza getiren 2 detayHaberi Görüntüle

Mobil DOA’nın yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla işletmenin iade ağına katılması, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri kazanım sürecine daha hızlı dahil edilmesi hedefleniyor.

NURULLAH ÖZTÜRK: “HEDEFİMİZ HER MAHALLEDE ERİŞİLEBİLİR İADE NOKTALARI OLUŞTURMAK”

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA’nın sistemin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Mobil DOA ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına kolayca katılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın iade ettiği her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdan’ına aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız.”

EN ÇOK OKUNANLAR
İbretlik kayıt İşte 40 milyon TLye mal olan telefon görüşmesi
İbretlik kayıt! İşte 40 milyon TL'ye mal olan telefon görüşmesi
Galatasarayda Jamal Musiala transferi için Leoy Sane iddiası
Galatasaray'da Jamal Musiala transferi için Leoy Sane iddiası!
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
Çankırıda feci kaza Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İletişim Başkanı Durandan anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Duran'dan anlamlı hediye
Elçin Sangu’nun Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent iyi niyetimizi kullandı
Elçin Sangu’nun Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent iyi niyetimizi kullandı
Mısırda trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiyeye getirildi
Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi