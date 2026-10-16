Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu pazarda 300 TL'ye satılıyor: ‘Yaylada ganimet var’

Serik'te her cuma kurulan pazarda bugün, yaylalardan toplanarak getirilen çıntar mantarı satışa sunuldu. Kasalar dolusu mantarın satıldığı tezgahlar yoğun ilgi gördü. Pazarda satıcıların temizleyip satışa sunduğu mantarlar kilogramı 250 ila 300 liradan alıcı buluyor.

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'YAYLADA GANİMET GİBİ MANTAR VAR'

Topladığı mantarı kardeşiyle pazara getiren Emrah Çilenker, "Bir gün önce Dumanlı Yaylası'nda 2 kişi yaklaşık 40-50 kilo mantar topladık. Yayla sezonu başladı. Şu an yaylada ganimet gibi mantar var. Allah yüzümüzü güldürdü, bugün de halkımızla buluşturduk" dedi.

'İNTERNETTE 450-500, BİZ 300 LİRAYA SATIYORUZ'

Mantarın ilk çıktığı dönemde pahalı olduğunu anlatan Çilenker, "Şu an hiçbir yerde mantar bulunmadığı için fiyat yüksek, 300 lira. İnternetten araştırdığımıza göre 450-500 liraya satıyorlar. Mantar çoğaldığı zaman, burada sezonu açıldığında fiyat düşüyor. Herkese bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu.

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'GEÇEN SENE BULAMADIK'

Selim Aracı ise Dumanlı Yaylası'nda mantarı 4 kişi topladıklarını söyledi. Aracı, "Geçen sene bulamadık ama bu sene bu yağışla her taraf dolu, erken çıktı. Son yağmurda her taraf mantar oldu. Her sene aynı yerden toplarız. Yaylada mantar toplayanların sayısı çok fazla. Her taraf araba, insan. Duyan gitmiş. Yağmur yağarken çamura saplandık, arabayı zor çıkardık. Tek tek topluyorsun, çam diplerinde. İki-üç saat sürdü. Sonra yağmur başlayınca kaçtık" dedi.