Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDoğanın gizli kahramanları görev başında! Keneleri ve kokarcayı avlıyorlar: Binlerce sülün salındı
HaberlerUzmanpara

Doğanın gizli kahramanları görev başında! Keneleri ve kokarcayı avlıyorlar: Binlerce sülün salındı

05.07.2026 - 13:44 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Polonezköy#Sülün

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü biyolojik mücadelede dikkat çeken yöntem yeniden gündemde. İstanbul Polonezköy'de özenle yetiştirilen binlerce sülün, yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden keneler ve tarımsal üretime büyük zarar veren kahverengi kokarca ile doğal yollarla mücadele etmek için Türkiye'nin farklı illerinde doğaya salınıyor. Uzmanlar, sülünleri "doğanın muhafızları" olarak tanımlıyor.

Doğanın gizli kahramanları görev başında Keneleri ve kokarcayı avlıyorlar: Binlerce sülün salındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, birkaç aylık gelişim sürecinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde keneler ve kahverengi kokarcalar başta olmak üzere, insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İlginizi Çekebilir
Restoran ve kafelerde yeni dönem Menüde içerik ve kalori zorunluluğu başladı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Menüde içerik ve kalori zorunluluğu başladı
Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi
Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007'den beri sayıları azalan bu kuş türü doğal yaşama kazandırılıyor. İstasyonda her yıl ilkbaharla birlikte başlayan üretim mesaisi, nisan ayında alınan yumurtaların kuluçkaya yatırılmasıyla hız kazanıyor. Özel makinelerde sıcaklık ve nem dengesi sürekli kontrol edilen yumurtalardan çıkan yavrular özenle büyütülüyor.

Gelişimlerini tamamlayabilmeleri için belirli sıcaklıkta korunan bölümlerde bakımları yapılan yavrular, ilerleyen süreçte ayak kaslarının güçlenmesi ve doğal yaşama uyum sağlayabilmeleri amacıyla özel alanlara alınıyor.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecini tamamlaması beklenen sülünler, temmuz sonundan itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Sülünlerin doğal yolla da çoğalmaları için, bulundukları bölgeler belirli süre koruma altına alınıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Zararlı böceklerle beslenen sülünler, özellikle tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Haberin Devamı

POLONEZKÖY'DE 19 YILDA 134 BİN 784 SÜLÜN ÜRETİLDİ

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bu yıl 4 bin 700 yavru sülün yumurtadan çıktı. Kuluçkadaki son 1500 yumurtadan çıkacak civcivlerle üretim sezonu tamamlanacak.

İstasyonda, 2007'den bu yana 134 bin 784 sülün üretildi. Bunların 116 bin 696'sı Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.

DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, öncelikle biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının korunmasını ve geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Haberin Devamı

İstanbul, Samsun ve Gümüşhane'de sülün üretim istasyonu, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gaziantep'te de keklik üretim istasyonunun bulunduğunu belirten Ulu, İstanbul'daki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda ülkenin doğal türü olan Kafkas sülünlerinin popülasyonunu artırmak ve bu türün devamını sağlamak için üretim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Ulu, doğanın dengesi için sülünlerin önemine dikkati çekerek, "Sülünler bizim muhafızlarımız. Özellikle Karadeniz bölgesindeki fındık tarım alanlarında kahverengi kokarca olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında, aynı zamanda yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyin ifade ettiği, ilk etapta bu yılki 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya yerleştireceğiz. Sülünler hem tarım alanlarındaki kimyasal ilaçlar ve suların kirlenmesi kapsamındaki bu zararlıları avlayarak onları ortadan kaldırıyor." dedi.

Kuluçhanede yumurtadan çıkacak sülünlerin hepsinin sağlıklı şekilde doğaya kazandırılması için tesiste her şeye azami dikkat edildiğini vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"İlk yumurtlama ile başlıyoruz üretim faaliyetlerine. Sonra kafeslerde mevcut üretimle devam ediyor, bu üretim tamamlandıktan sonra ayak kaslarının gelişmesi için kafeslerde, doğada tutunmalarını sağlamak amacıyla da bir hafta kumlu odada onlara bakıyoruz. Sonra da palazhane diye tabir ettiğimiz kümeslerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Akabinde doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Amaçlarımızdan biri, sülünlerin doğal yolla üremesini gerçekleştirmek. Bu kapsamda doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünlerin olduğu bölgeyi 3 yıl ava kapatıyoruz. Aynı zamanda, yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz. Sülünleri gerçekten doğanın muhafızları olarak görmekteyiz ve önemli bir görevi bu şekilde ifa ediyorlar."

Haberin Devamı

"BUGÜNE KADAR TÜRKİYE GENELİNDE 750 BİN KEKLİK, 250 BİN SÜLÜN DOĞAYA SALINDI"

Ulu, 2026 programı kapsamında özellikle Sinop, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul gibi illerde sülünlerin doğaya salınımlarını gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Bugüne kadar Türkiye genelinde 750 bin keklik, 250 bin de sülün olmak üzere 1 milyon kanatlının doğaya salınımını gerçekleştirdik ve bu salınımla birlikte artık bunlar Türkiye'nin birçok yerinde doğal olarak yaşamlarını sürdürme imkanına sahipler." diye konuştu.

Haberin Devamı

Biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatın önemine dikkati çekmek için sülünleri çocukların da katılacağı şenlik programıyla doğaya salacaklarını dile getiren Ulu, "Bir çocuğun elinden sülünün doğaya uçtuğunu düşünün. Bunu belki ömrü boyunca unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Ulu, Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi olarak çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları düzenlediklerini de belirtti.

Son dakika... 10 kent için saat verildi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Meteoroloji uyardı! Sağanak geri dönüyor: İstanbul dahil birçok il için alarmHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
48 saatte tüm Türkiyeyi gezme dönemi başlıyor 27 ile doğrudan hızlı tren için yeni yol haritası açıklandı
48 saatte tüm Türkiye'yi gezme dönemi başlıyor! 27 ile doğrudan hızlı tren için yeni yol haritası açıklandı
Real Madridde Jose Mourinhodan takım raporu Arda Güler kararı
Real Madrid'de Jose Mourinho'dan takım raporu! Arda Güler kararı
Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği başladı
Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
Çift katlı otobüsü karavana dönüştürdüler ‘Kadıköy-Pendik hattında çalışıyordu, donanımlı bir ev oldu’
Çift katlı otobüsü karavana dönüştürdüler! ‘Kadıköy-Pendik hattında çalışıyordu, donanımlı bir ev oldu’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirParis, Atina’yı terk ediyor...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBaşarının sırrı?..
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsa hikâyesini arıyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAşk ve para için yapılan oyunlar
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAnkara zirvesi ve NATO’da denge değişikliği
Mehmet Tez
Mehmet TezMadonna’nın kürkçü dükkânı
Dilara Koçak
Dilara KoçakHem yazın hem de cildin yıldızı üzüm
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaWimbledon’ın sessiz ama iddialı stili
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzBir kirpinin şairlik serüveni
Belma Akçura
Belma Akçuraİnsanlar gerçekten bunu mu görmek istiyor?
Zeynep İşman
Zeynep İşmanMüzik diliyle anlaşıyorlar
Osman Gençer
Osman GençerMeslekler değişiyor yeni işler geliyor
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanOyun bitti
İlgili Haberler
Bakan Kacır 6’ncı Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını duyurdu
Bakan Kacır 6’ncı Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını duyurdu
Şilede yasağa rağmen denize girdiler Acı haberler art arda geldi: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp
Şile'de yasağa rağmen denize girdiler! Acı haberler art arda geldi: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp
AFAD duyurdu Adıyamanda 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz