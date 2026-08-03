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Doğu Karadeniz'den 124 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat yapıldı

03.08.2026 - 16:45 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Doğu Karadeniz

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-temmuz döneminde yapılan ihracattan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 1 milyar 92 milyon 760 bin 838 dolar kazanç elde edildi.

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Doğu Karadenizden 124 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 7 aylık döneminde Trabzon'dan 841 milyon 470 bin, Rize'den 119 milyon 758 bin, Gümüşhane'den 76 milyon 929 bin, Artvin'den ise 54 milyon 604 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

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İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 18, Rize'de yüzde 4, Gümüşhane'de yüzde 36 ve Artvin'de yüzde 33 artış yaşandığını kaydetti.

En fazla ihracat yapılan ürünlerin başında 563 milyon 178 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 150 milyon 614 bin dolarla maden ve metaller, 132 milyon 335 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 88 milyon 921 bin dolarla da yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini aktardı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 124 ülkeye satış yapıldığını ifade eden İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olduğunu belirtti.

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İskender, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 3, Rusya'ya yüzde 10, Gürcistan'a yüzde 18, Almanya'ya yüzde 51 ve Fransa'ya yapılan ihracatta ise yüzde 72 artış yaşandığına değinerek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Arjantin, El Salvador, Sudan, Fransız Guyanası, Gambiya, Maldiv Adaları, Guyana, Türkmenistan, Gabon ve Hong Kong olmak üzere 11 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

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