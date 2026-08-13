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UzmanparaDoğu Karadeniz'den 22 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı
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Doğu Karadeniz'den 22 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı

13.08.2026 - 14:48 | Son Güncellenme:

#İhracat#Su Ürünleri#Ekonomi

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde Rusya başta olmak üzere 22 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

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Doğu Karadenizden 22 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 16 bin 901 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi. İhracattan 111 milyon 115 bin 122 dolar kazanç sağlandığını belirten Denizer, şu ifadeleri kullandı:

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"Rusya 63 milyon 459 bin 735 dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 27 milyon 819 bin 788 dolarla Belarus, 5 milyon 65 bin 437 dolarla ABD takip etti. Bölgeden Filipinler, Güney Kore, Lübnan ve İrlanda'ya da bu dönem su ürünü dış satımı yapıldı."

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Denizer, su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret ederek, söz konusu ihracatın çok daha iyi seviyelere geleceğine inandığını kaydetti.

Bölgenin su ürünleri ihracatındaki payını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Denizer, yeni pazarlara ulaşılması ve mevcut pazarlardaki ihracat hacminin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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