Dolar bugün kaç lira?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,1460'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,8450'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,8980'den satılıyor.

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimlerin sona ereceğine dair somut bir ilerleme kaydedilememesi, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.

Enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel ölçekte enflasyonu hızlanma riskleriyle karşı karşıya bırakırken, söz konusu gelişmeler merkez bankalarının para politikasında temkinli ve sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor.

Jeopolitik risk kaynaklı enerji fiyatı artışlarının, varlık fiyatlamaları üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki yaratmaya devam ettiği görülüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle dolar, diğer para birimlerine karşı güçlendi. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.