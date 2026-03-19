Dolar bugün kaç lira?
Dolar bugün kaç lira?

19.03.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,8370'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 58,8190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı varlık fiyatlamalarında etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Fed dün, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Bankanın karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesine yer verildi.

Analistler, bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Hürmüz'de gizli istihbarat planı, Beyaz Saray'da şüpheli dron paniği
Galatasaray'dan Noa Lang ve Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyata alındı
Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
Doğu Ege adalarındaki ihlallerden vazgeçmiyor! Yunanistan’dan hukuka füze
Özay Şendir — RİYAD'DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca Bengin — Kontrolsüz savaş!...
Melih Aşık — TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı Öcal — Bu iş kötüye gidiyor
Ali Eyüboğlu — Futbolda dijital devrim
Eren Aka — Bayrama hazır bir şehir
Çağdaş Ertuna — Yeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençer — İftar davetine değer katmak
11 yaşındaki Mehmet'in toprak işleme makinesinde korkunç sonu:
Antalya kıyılarında sürüler halinde ortaya çıktı! Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Ersoy'dan 'Başkent Ankara' sergisine ziyaret