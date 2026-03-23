Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Dolar bugün kaç lira?

23.03.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,3300 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,2980'den tamamlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3300'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,1480'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 58,9350'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılarla jeopolitik tansiyonun tırmanmasıyla birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 2 gün süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği öngörülerinin güçlenmesiyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu yıl için ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri ortadan kalktı.

Haberin Devamı

Çatışmaların uzayabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla piyasa fiyatlamaları sıkılaşma olasılıklarına kaymaya başladı.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar
Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar!
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi İrandan misilleme yağmuru, İsrailden şok ABD itirafı: Ortadan kaldıracaklar
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi! İran'dan misilleme yağmuru, İsrail'den şok ABD itirafı: 'Ortadan kaldıracaklar'
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKatar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Tunca Bengin
Tunca Benginİran füze oldu, yağıyor!
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerYeni nesil DAEŞ tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTrump Çin’e gidecek mi?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİran’ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşPiyasalar dengeyi arıyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYapay zekâ çağında sağlık
Asu Maro
Asu MaroOmuz omuza söylenen aynı şarkılar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerHanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
İlgili Haberler
Evde sabun paketleme tuzağı Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
Evde sabun paketleme tuzağı! Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor! Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı Gerçek bambaşka çıktı
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı! Gerçek bambaşka çıktı