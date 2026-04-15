Dolar kaç lira oldu?

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,7250'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,7880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşme yapılabileceğini belirtmesi tarafların müzakereci tutumunu koruduğuna işaret etti.

İki ülkenin kısa sürede bir anlaşma sağlayabileceğine dair beklentiler ve petrol arzına yönelik endişelerin bir miktar giderilmesi, piyasalarda risk iştahını besleyen temel unsurlar olarak öne çıktı.

ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonu beklentilerin altında kalsa da yıllık bazda önceki aya göre hızlanarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti. Üretici enflasyonundaki ivmelenmede, tüketici fiyatlarında olduğu gibi en büyük etki enerji kaleminden kaynaklandı.

Analistler, savaşın sona erebileceğine yönelik iyimserliğin korunmasına karşın petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin zamana yayılabilen etkileriyle küresel çapta enflasyonist baskıların bir süre devam edebileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise ABD Merkez Bankasının (Fed) temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.