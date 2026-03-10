Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaDolar kaç liradan işlem görüyor?
HaberlerUzmanparaDolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,0750 seviyesinden işlem görüyor.

10.03.2026 - 10:59 | | AA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,0390'dan tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,0750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,3080'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,3130'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi jeopolitik risklerin yakın zamanda azalabileceğine yönelik iyimserlik oluşturdu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, varlık fiyatlamalarının yönünü belirledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen itirafı! 'Aklımızdan geçmezdi'

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen itirafı! 'Aklımızdan geçmezdi'

Netanyahu'dan İran açıklaması! 'Tahran yönetiminin kemiklerini kırdık'

Netanyahu'dan İran açıklaması! 'Tahran yönetiminin kemiklerini kırdık'