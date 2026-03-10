Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,0750 seviyesinden işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,0390'dan tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,0750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,3080'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,3130'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi jeopolitik risklerin yakın zamanda azalabileceğine yönelik iyimserlik oluşturdu.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, varlık fiyatlamalarının yönünü belirledi.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.