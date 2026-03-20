Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

20.03.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

#Dolar#Euro#Piyasa

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 44,3150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 44,2950'den tamamlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,3150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,2960'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 59,4460'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar odağı dolar endeksinin seyrine ve büyük merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin haber akışına çevrildi.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyon baskılarının artabileceği endişesiyle büyük merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu gelişmeler, pay piyasalarında risk iştahını zayıflatırken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı da destekledi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tahran'dan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu! Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat belirsizliği! Hedef Fenerbahçe derbisi
İş dünyasında pandemi sonrası 'hibrit' sancısı: 'Maaştan sonra ilk soru oldu!' Peki tablo ne diyor?
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİran devlet mi ideolojik örgüt mü?
Cem Kılıç
Cem KılıçBayramda çalışma hakkında her şey
Abbas Güçlü
Abbas Güçlüİnisiyatifi ele almak!
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBilinmeyene doğru gidiş ve taraflar
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDostları buluşturan davet
İlgili Haberler
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Meteoroloji haritayı güncelledi! Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu