Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

25.03.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,3550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3440'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 44,3550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL sınırlı yükselişle 51,4670'ten, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 59,4130'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik haberlere karşın İran'ın saldırılarına devam etmesi jeopolitik risklerin devam etmesini sağlıyor. Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması varlık fiyatlarını etkiliyor.

Gerilimlerden kaynaklı artan petrol fiyatlarının küresel ekonomiye yansımaları izlenirken dün Brent petrolün varil fiyatı 94,6 dolara inmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 96,2 dolarda seyrediyor.

Analistler, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının, küresel ölçekte enflasyonist baskıların kalıcılığına yol açabileceğini belirterek, bunun da dünya genelinde yaşanacak bir ekonomik durgunluğa sebebiyet verebileceğini kaydetti.

Bu doğrultuda merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik tahminler karışık sinyaller veriyor.

Her ne kadar bazı Fed yetkilileri faiz indirimlerinin süreceğini ima etse de artan enflasyon beklentileri bu ihtimalleri sınırlıyor. Para piyasalarında, Fed'in sıkılaşmaya gidebileceği öngörüleri zayıflarken tahminler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde güçleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte gözaltına alınan isim
Tahran'dan Körfez'e yoğun misilleme, Washington'a gözdağı: 'Daha da yaklaşın'
Kuyumcuda satışı durmuştu! Piyasada altın bulamayan ne yapacak?
Mal sahibinin gözünde kıymete bindiler: Eski kiracının avantajı bitti!
Özay ŞendirSavaş ne zaman biter?
Abbas GüçlüAtılanlara yeni bir şans!
Dilara KoçakSuyun yükünü kim taşıyor?
Asu Maro“Aşkların en büyüğü, kaderin en acısı”
Servet YıldırımBakın şu Trump’ın yaptığına
İlgili Haberler
Ukraynalı kadın eşinin sopalı saldırısından KADES’le kurtuldu! 20 yıl hapis talebi
Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin bir şüpheli daha yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile bir araya geldi
Bunu yaptı! ‘43 koduyla’ işten çıkarıldı: Ne işsizlik maaşı ne de tazminat alabildi! Ellerinde kanıt yok