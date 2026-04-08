Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Haberler

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

08.04.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 44,5370 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6050'den tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 44,5370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 yükselişle 52,1280'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 59,8290'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle Orta Doğu'da en kötü senaryonun ötelenmesinin pozitif etkileri varlık fiyatlarında hissediliyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Ateşkesin sahada korunup korunamayacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının normalleşebileceği konuları piyasalarda yön belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,2 düşüşle 91,4 dolara inerken, altının onsu yüzde 2,5 artışla 4 bin 822 dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ateşkes ilan edildi Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Ateşkes ilan edildi! Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Trumptan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken yüzde 50 detayı
Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı Mersinde şaşkına çeviren görüntü
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı! Mersin'de şaşkına çeviren görüntü
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: Son çare
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: 'Son çare'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSuyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüUmursamazlık (2)
Dilara Koçak
Dilara KoçakKalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Asu Maro
Asu MaroKeşke provası olsaydı
Servet Yıldırım
Servet Yıldırım‘Canlanmayı’ yakalayabiliriz
İlgili Haberler
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
Son dakika... Hakan Çakır cinayet davasında karar açıklandı
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı 101 bin euro kaçak para girişimi
TIR’ın gizli bölmesinden çıkan servet komşuya kaldı! 101 bin euro kaçak para girişimi
Ev değil uyuşturucu üssü çıktı Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Ev değil 'uyuşturucu üssü' çıktı! Kaçak elektrikle kurduğu sistem şaşkına çevirdi
Son dakika... Akdenizde 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem