Dolar kaç liradan işlem görüyor?

30.04.2026 - 11:22 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,1850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,1010'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,1850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7830'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9360'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, tahminler dahilinde politika faizini yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

ABD-İran hattından gelen sıcak gelişmelerin etkisiyle artan petrol fiyatları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Karar sonrası yaptığı açıklamalarda Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin arttığını vurgulayan Powell, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını belirtti.

Fed'in söz konusu kararı 8'e karşı 4 oyla alması Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) içindeki görüş ayrılıklarının keskinleştiğine işaret etti. Komite üyeleri arasında 4 karşı oy en son Ekim 1992'de kullanılmıştı. Ayrıca Powell, 15 Mayıs sonrasında da Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini de açıkladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler zayıflarken bankanın olası "şahin" adımlarına dair tahminler yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed'e ilişkin gevşeme beklentilerinin iyiden iyiye zayıflaması tahvil piyasalarında satış baskısı oluşturdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan yükselişle Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,43'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti, dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirtti.

Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz