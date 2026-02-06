Dolar kaç TL oldu?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5340'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 12.55 itibarıyla 43,62'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 51,48'den, sterlin/TL de 59,27'den satılıyor.

ABD'de açıklanan son makroekonomik veriler, iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayından önce faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentiler yeniden fiyatlanmaya başlandı.

Ülkede dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025'te 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu verilerle Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerde az da olsa bir genişleme olmasıyla son iki işlem gününde değer kazanan dolar endeksi bir miktar geriledi.

Bugün yayımlanması gereken, içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının da bulunduğu istihdam raporu ABD'deki hükümetin kısmi olarak kapanması sebebiyle ertelenmişti. Federal hükümetin hizmet vermeye yeniden başlamasının ardından güncellenen veri takvimine göre istihdam raporu 11 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.