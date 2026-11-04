Dolar kuru bugün ne kadar?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 49,9820'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,0210 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,2180'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 67,3680'den işlem görüyor.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikaları ve jeopolitik yaklaşımında değişiklik olabileceği beklenirken bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

ABD'de Demokratların Kongre'de kontrolü ele alması halinde Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

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İlk sonuçlara göre, Demokratların ara seçim başarısı, her iki kanatta da çoğunluğu ele geçirebilecekleri beklentisini güçlendirdi.

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Seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 101,5 seviyesine gerilerken avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1230'a çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90'a inmesinin ardından yüzde 4,94'te dengelendi.

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Öte yandan, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir anlaşma çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz güvenliği riskleri petrol fiyatlarında oynaklığı canlı tutuyor.

Analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının netleşme hızı ve Kongre'deki güç değişiminin teknoloji, finans ve savunma sektörlerine etkilerinin, risk iştahını da etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

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ABD'de seçim sonuçlarıyla Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesine ilişkin belirsizlikler artarken güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına yönelik ihtimallerin yüksek kalmasına neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80'e yükseldi. Makroekonomik veri tarafında da ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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Ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin ise iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.