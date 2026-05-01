Dolar ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,1920'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 45,1820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 52,9900'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 61,5060'tan satılıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etmesi, ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik olumsuz haber akışının yavaşlaması ve güçlü gelen bilançolar varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor.

Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak. Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini söyledi.