Dolar ne kadar oldu?

04.05.2026 - 10:55 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#Petrol Fiyatları

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 45,1980 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1866'dan tamamladı. Yeni haftaya da yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 45,1980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 53,0590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 61,4530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor. Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin nispeten artması ve savaşın nihai olarak sona erebileceğine ilişkin açıklamalar piyasalarda iyimserlikleri artırdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması da petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.

Analistler, Hürmüz kriziyle birlikte petrolün kalitesinden çok erişilebilirliğinin fiyatlandığını belirterek, petrol arzını artırabilecek her türlü gelişmenin olumlu karşılandığını söyledi.

Bunlara ek olarak Orta Doğu'daki risklerin makro göstergelere yansımaları değerlendirilmeye devam ederken geçen hafta önde gelen merkez bankaları para politikalarında senkronize şekilde temkinli adımlar attı. Merkez bankası başkanları ise ihtiyatlı söylemlerde bulunmuştu.

Yeni haftada ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, küresel ölçekte imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomilerin gidişatına yönelik bilgi sağlaması beklenirken devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yakından izlenecek.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

