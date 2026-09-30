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Dolar/TL 49 seviyesinde işlem görüyor

30.09.2026 - 09:53 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/TL#TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL 49 seviyesinde işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,9894'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0180 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,6850'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,0080'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerinde görülern yükselişler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi eylül ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyması, enflasyonist baskıların devam etmesi de bu ay dolara talebi artırdı.

New York Fed Başkanı John Williams da bu ayki politika adımı sonrasında herhangi bir aciliyetin söz konusu olmadığını ifade etmesiyle dolar endeksinde bugün düşüş eğilimi öne çıkıyor.

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Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD'de açıklanacak verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

 

 

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