Dolar/TL bugün ne kadar?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3520'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,3920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5850'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 59,4370'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanma riskleri devam ederken azalan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde önde gelen teknoloji şirketlerinin beklenen bilançolarına yönelik iyimserlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ticaret tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir anlaşma yapılması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması dikkati çekti.

Bunun ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu söyleyerek tansiyonun yükselmesini önledi.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.