Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL bugün ne kadar?

31.03.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,4770 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4420'den tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,0480'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona ereceğine iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın olası faiz artışı tahminlerini sınırlayan sözle yönlendirmeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

Fed Başkanı Powell ise Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Yazarlar
LEKELENMEME
CHP'yi yapay zeka mahvetti
Hande Erçel'e niye yasak yok?
31 Mart hesap günüdür!
Maçakızı'nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
İlgili Haberler
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor! Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Akılalmaz olay! Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü