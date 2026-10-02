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Dolar TL bugün ne kadar?

02.10.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Dolar#Dolar TL#Dolar Kuru

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1450 seviyesinde bulunuyor. Dün Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar TL bugün ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 49,0133'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 64,9990'dan işlem görüyor.

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Dün 102,2 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasındaki sert satış baskısı varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Öte yandan, ABD'de ISM ödenen fiyatlar endeksinin 77,1'den 77,9 seviyesine yükselmesi ABD'li üreticilerin artan ham madde maliyetleriyle mücadele ettiğini ortaya koydu.

Bu durum, enflasyonist endişeleri artırırken dolar endeksinde dün görülen yükselişte etkili oldu. Özellikle Fransa kaynaklı mali endişelerden dolayı avroda görülen düşüş de doları son zamanlarda destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

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Tahvil getirilerinde görülen sert yükselişlerden sonra bugün geri çekilmelerin görülmesi dolar endeksinin bugünkü gerilemesinde etkili oldu.

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Analistler, tahvil getirilerinde bugün geri çekilmeler olmasına karşın tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam​​​​​​​ verisinin ABD Merkez Bankasının politikalarına ilişkin ipucu vermesinin ve bunun da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

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