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Dolar/TL güne kaç liradan başladı?

22.07.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#TL Değer Kaybı#ABD-İran Gerilimi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,2180 seviyesinde bulunuyor. 

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Dolar/TL güne kaç liradan başladı

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1886'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2180 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9140'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,1840'dan işlem görüyor.

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Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dün yüzde 0,2 artışla 101,2 seviyesine yükselen dolar endeksi yeni günde yatay seyrediyor.

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JEOPOLİTİK GERİLİM FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Bölgede devam eden jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmeler enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişesini öne çıkarırken, merkez bankalarının daha "şahin" bir para politikası izleyebileceği öngörüleri de arttı.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırımı tahminleri güçlenirken bankanın yıl sonuna kadar 2 faiz artışı yapabileceği öngörüleri öne çıkmaya başladı. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerindeki artış doların güçlenmesine etki ediyor.

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Bu durum tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi. ABD'nin 2, 5, 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler dikkati çekti. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26 ile yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

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