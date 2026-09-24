Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar TL güne nasıl başladı?
HaberlerUzmanpara

Dolar TL güne nasıl başladı?

24.09.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#Dolar#Dolar Tl#Dolar Kuru

Güne yükselişle başlayan dolar TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8550 seviyesinde bulunurken, dolar endeksinde yatay seyir sürüyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dolar TL güne nasıl başladı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8300'dan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8550 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 55,7660'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,8640'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,1 seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı

ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerini yeniden güçlendirmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalması, varlık fiyatlamalarında enflasyon risklerinin belirginleşmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin en azından ABD'de kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar sürebileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında beklenen yumuşama görülmedi. Brent petrolün varili yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Savaşın uzama riskiyle birlikte piyasalarda, "petrol, enflasyon, faiz ve tahvil getirileri zinciri" yeniden devreye girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarının paralelinde ABD'de ekonomik aktivitenin ısınmayı sürdürdüğüne işaret eden veriler, ülkede enflasyonist baskıların yoğunlaşabileceği ve dolayısıyla Fed'in şahin adımlarını sürdürebileceği endişelerini güçlendirdi.

Haberin Devamı

Bu süreçte Fed yetkililerinin şahin tondaki sözlü yönlendirmeleri de mevcut ihtimalleri kuvvetlendirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını belirtti. Barr, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar! 'Asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar! 'Asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz'Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem AFADdan açıklama
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama
Yapay zekâda ‘dev’ler zirvesi
Yapay zekâda ‘dev’ler zirvesi
Altın neden durdu Sebebi belli oldu
Altın neden durdu? Sebebi belli oldu
Galatasaray dersini aldı Yönetimden 3 transfer kararı
Galatasaray dersini aldı! Yönetimden 3 transfer kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSil baştan kazanacak aday muhabbeti mi?..
Melih Aşık
Melih Aşık80 YAŞIM MERHABA
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalO dünya bitti; ama dünyanın haberi var mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBiletli etkinlikler için ‘teminat’ şart!
Eren Aka
Eren AkaOkula yönelen şiddet nasıl önlenebilir?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİstanbul’un 1600 yıllık hikâyesi Londra’da
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAlgoritmik Çağda Kötülüğün Sıradanlaşması
İlgili Haberler
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem: Eğitime 1 gün ara verildi
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Eğitime 1 gün ara verildi
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme 20 kişi tutuklandı
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişi tutuklandı
Son dakika... Antalya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Antalya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfada 5.4 büyüklüğünde deprem 3 uzmandan peş peşe açıklamalar: Daha büyüğü gelir mi
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! 3 uzmandan peş peşe açıklamalar: Daha büyüğü gelir mi?