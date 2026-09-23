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Dolar/TL güne yükselişle başladı

23.09.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#Dolar#Dolar Endeksi#Dolar/TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8370 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 48,7830'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8370 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı düşüşle 55,8360'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 65,0670'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME VARLIK FİYATLAMALARINDA ÖNE ÇIKIYOR

ABD-İran diplomasisine yönelik iyimserliklerle petrol fiyatlarındaki gerileme varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım patikasına ilişkin beklentiler ve Fed yetkililerinin bu yöndeki mesajları fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ederken, kasım vadeli Brent petrol varil başına 100 doların altına indi.

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Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattını yeniden devreye alma hazırlığı fiyatları baskılayan etmenler arasında yer aldı. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hala oldukça zayıf olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma ile askeri seçenek arasında büyük bir karar vereceğini söylemesi, jeopolitik riskin tamamen fiyatlardan çıkmadığına işaret ediyor.

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GÖZLER PMI VERİLERİNDE

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Öte yandan bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, PMI verilerinde dünya genelindeki ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, söz konusu verilerin aynı zamanda enflasyon riskleri sürerken merkez bankalarının gelecek dönemdeki politika adımlarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

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