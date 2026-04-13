Dolar/TL ne kadar oldu?

13.04.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,7210 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6200'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 44,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 52,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 59,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Piyasalarda "yeni bir gerilim" fiyatlamaları öne çıkarken petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesi, küresel çapta enflasyon baskılarının şiddetlenebileceğine yönelik endişe oluşturdu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası "şahin" adımlarına yönelik henüz güçlü bir sinyal oluşmazken faiz indirimi beklentilerinin bir miktar zayıfladığı görüldü.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları, Washington'da bugün başlayacak ve 18 Nisan'a kadar sürecek.

Toplantılar kapsamında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de dahil olmak üzere birçok önde gelen merkez bankası başkanı konuşma yapacak.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin müzakere masasında da sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin piyasalarda stres hafızasını yeniden devreye soktuğunu, bu nedenle fiyatlamaların tekrardan en kötü senaryoları yansıtmaya başladığını belirtti.

Öte yandan, gözler yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar, bu yıl ise 45 milyar 938 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirtti.

 

 

Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma