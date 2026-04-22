Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

22.04.2026 - 09:59

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,9250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'ın da talebiyle İran'ın anlaşma önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı almasına rağmen bu adımın tek taraflı görülmesi yatırımcıları temkinli olmasına neden oldu. Bu nedenle dolar endeksi yatay bir seyir izliyor.

ABD'de perakende satışların martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artması, enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret etti. Bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme adımlarını erteleyebileceği beklentisi ise dolar endeksindeki düşüşü sınırladı.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Savaşın 54. gününde ateşkes uzatıldı! İran duyurdu: Biri İsrail bağlantılı iki gemiye el koyduk
Olacak O Kadarın yıldız ismiydi Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Olacak O Kadar'ın yıldız ismiydi! Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Galatasarayın Bernardo Silvaya teklifi ortaya çıktı İşte gözden çıkarılan maaş
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifi ortaya çıktı! İşte gözden çıkarılan maaş
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsrail’in Atina’ya maliyeti...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSorun yaşanmadan çözüm üretmiyoruz!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHer şey arapsaçı
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇocukların iyilik hâli
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBankacılıkta oyun değişiyor
İlgili Haberler
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarına seslendi: Sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özeli kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti
Atlas Çağlayan cinayeti Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
Atlas Çağlayan cinayeti! Tehdit davasında ilk duruşma: 3 sanık tahliye edildi
İzmirde eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama
İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama