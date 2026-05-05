Dolar/TL ne kadar oldu?

05.05.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,2200 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1860'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 45,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 52,8910'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 61,2330'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, yaklaşık bir ay sonra bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

Analistler, artan gerilimle birlikte petrol fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bu durumun küresel çapta enflasyonist baskıların da şiddetlenebileceğine yönelik kaygıları beslediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde belirgin etkiler yaratabileceğini dile getiren analistler, bu durumun da önde gelen merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin tahminleri zorlaştırdığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının yıl sonuna kadar politika faizini yüksek ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Devam eden enflasyon endişeleri tahvil piyasalarındaki satış baskısını da güçlendiriyor. ABD'nin 10, 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,4382'ye, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 5,0133'e ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,0147'ye çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Sumud aktivisti Hüseyin Oral, Milliyet.com.tr'ye konuştu! Şok Yunanistan iddiası: 'Kemiklerimiz sızladı'
Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı!
Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu
Hem hemşire hem hostes! İşten çıkarıldı, işsiz kalmadı: ''Bu kadar parayı ne yapacaksın' diyorlar'
YAŞIYORUZ İŞTE!
Demokrasi nöbetine devam mı?
İşin suyunu çıkardılar!
Venedik Bienali'nde jürinin istifası doğru mu?
Dünyaca ünlü plajda tepki çeken görüntü! İş makineleri sahile indi
4 aylıkken kanseri yendi, jimnastikte kürsüye çıktı! Dolunay’dan ilham veren başarı
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde!
7 aylık hamileyken evi terk eden kadının karnındaki çocuğunu arıyor: 4 ay aptalı oynadım