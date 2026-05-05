Dolar/TL ne kadar oldu?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1860'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 45,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 52,8910'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 61,2330'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, yaklaşık bir ay sonra bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Analistler, artan gerilimle birlikte petrol fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bu durumun küresel çapta enflasyonist baskıların da şiddetlenebileceğine yönelik kaygıları beslediğini ifade etti.

Haberin Devamı

Petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde belirgin etkiler yaratabileceğini dile getiren analistler, bu durumun da önde gelen merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin tahminleri zorlaştırdığını belirtti.

Haberin Devamı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının yıl sonuna kadar politika faizini yüksek ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Devam eden enflasyon endişeleri tahvil piyasalarındaki satış baskısını da güçlendiriyor. ABD'nin 10, 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,4382'ye, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 5,0133'e ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,0147'ye çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.