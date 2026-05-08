Dolar/TL ne kadar oldu?

08.05.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,3650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,2940'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,3650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 53,3300'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 61,6940'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzını sekteye uğratabileceği ve buna bağlı olarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Söz konusu risklerin gölgesinde gözler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ABD'de iş gücü piyasasında ivmelenmeye işaret eden son verilerin ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenirken söz konusu verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması
İsrail basını Türkiye, Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor diyerek duyurdu Türk gücü Tel Avivi boğuyor
YILDIRIMHANda test için öne çıkan 2 ülke
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın listesinde 2 golcü adayı
Bakan Çiftçi’den SAHA EXPO’ya ziyaret! Milli teknolojileri inceledi
'Barış Anneleri'nden AK Parti'ye ziyaret
Beşiktaş iskelesi önünde silahlı çatışma! Yaralılar var
Hendek OSB’de facianın eşiğinden dönüldü! Fabrikadaki patlama: 1'i ağır 8 yaralı