Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

13.05.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Dolar/TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,4170 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,3860'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,4170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,2970'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 61,5390'tan satılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD-İran hattında tarafların henüz kalıcı bir uzlaşmaya yakın olmadığına işaret eden açıklamalar, enerji fiyatları üzerinden küresel piyasalar için temel risk unsuru olmaya devam ediyor.

ABD'nin enflasyon verileri savaşın makroekonomik görünüme etkilerinin belirginleştiğini gözler önüne serdi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında yıl sonuna kadar beklemede kalacağı ihtimalleri güçlü kalmaya devam etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Küresel çapta enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişeleri fiyatlamaları zorlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan yurt içinde ise gözler Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor Aynı nete farklı gelecek
Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor! Aynı nete farklı gelecek
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti ABDnin savaş hesabını bozan gerçek: İranın gizli gücü
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti! ABD'nin savaş hesabını bozan gerçek: İran'ın gizli gücü
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60tan fazla kazandırdı Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60'tan fazla kazandırdı! Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Fenerbahçede başkan adayı Aziz Yıldırımdan sürpriz teknik direktör hamlesi Harekete geçti
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör hamlesi! Harekete geçti
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNetanyahu sonrasına hazırlık...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYabancı öğrenci?..
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Türkiye’den öğrenmemiz gereken çok şey var’
Dilara Koçak
Dilara KoçakBahar alerjileri için beş adım
Asu Maro
Asu MaroDayanışma ruhunu estiren sahne
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYeni enerji düzeni
Osman Gençer
Osman GençerYeşil meslekler gençleri bekliyor
İlgili Haberler
Bayrak yere düşmesin diye piste koştu 14 yaşındaki Yusuf’un milli şuuru alkış topladı
Bayrak yere düşmesin diye piste koştu! 14 yaşındaki Yusuf’un milli şuuru alkış topladı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Tehlike diğer ilçelere de sıçradı: Yerin altında gizli hareketlilik
Tehlike diğer ilçelere de sıçradı: Yerin altında gizli hareketlilik
Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü