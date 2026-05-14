Dolar/TL ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4160'tan tamamladı. Dolar/TL saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 53,3750'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 61,5920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlikler, ekonomik verilerde de kendini gösteriyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu artış, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlenirken Bankanın 2027 yılında faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.