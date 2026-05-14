Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

14.05.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Enflasyon

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,4340 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4160'tan tamamladı. Dolar/TL saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 53,3750'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 61,5920'den satılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlikler, ekonomik verilerde de kendini gösteriyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu artış, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlenirken Bankanın 2027 yılında faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Haberin Devamı

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Trump 8.5 yıl sonra neden Çinde Soğuk Barış zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Trump 8.5 yıl sonra neden Çin'de? 'Soğuk Barış' zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Fenerbahçeden Salaha çılgın maaş teklifi Evet dedi iddiası
Fenerbahçe'den Salah'a çılgın maaş teklifi! 'Evet' dedi iddiası
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu Japon bilim insanı söylüyor dediler gerçek başka çıktı
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu? 'Japon bilim insanı söylüyor' dediler gerçek başka çıktı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Adanada Akılalmaz Olay Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PAda 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistanda Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarının açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır Katil zanlısına müebbet hapis talebi
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi