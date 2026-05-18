Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

18.05.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/TL#Enflasyon

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,5800 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4950'den tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 53,0260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 60,8360'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bölgede her an tansiyonun yeniden tırmanabileceği ihtimali fiyatlamaları zorlarken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." dedi.

Haberin Devamı

Hürmüz Boğazı'ndan tanker sevkiyatlarının sağlıklı biçimde sürdürülememesi ve yükselen sigorta maliyetleriyle artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkileri, dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissediliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Devam eden enflasyon endişeleriyle ABD'nin 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 16 ayın, 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri ise yaklaşık son 3 yılın zirvelerine ulaştı. Cuma günü yüzde 4,59 seviyesine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftada yüzde 4,63'e çıktı.

Haberin Devamı

Analistler, uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa vadelilere göre daha fazla yükselmesinin piyasaların artık yapısal olarak daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz ortamını fiyatlamaya başladığı şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içinde piyasaların kapalı olacağını hatırlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail ve Yunan basınında Mavi Vatan yasası endişesi Atinanın karşı planı ortaya çıktı
İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2si kurtuldu
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu İşte kura tarihi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trumpın heyetinden Çin dönüşü şok hamle Her şeyi imha edin
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın kaç adasına çöküyoruz...
Tunca Bengin
Tunca BenginSiber sağanağa bulut şemsiyesi!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkramiyeler bu hafta ödeniyor
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKendimizi İranlının yerine koyarsak
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Asu Maro
Asu MaroHaftanın tiyatro haritası
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerZayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu Kapıyı kedisi Fred açtı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır