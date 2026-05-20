Dolar/TL ne kadar oldu?

20.05.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,5970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5840'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla dar bantta hareket ederek 45,5970, euro/TL yüzde 0,1 artışla 52,9450 ve sterlin/TL yatay seyirle 61,1090 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışına yakın seyirle 99,3 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri varlık fiyatlamalarında daha belirgin hissedilmeye başlandı.

ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yüksek tutması ve merkez bankalarının beklenenden daha sıkı kalabileceği tahminleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün gözler ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed'in toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan, ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
Özay Şendir — Ucuz adamları ciddiye almak...
Abbas Güçlü — En büyük güvence?
Dilara Koçak — Bayrama yaklaşırken
Asu Maro — Çok kültürlü, yaşsız festival
Servet Yıldırım — Enerji alarmı
Osman Gençer — Yetkili servis mi vurgun servisi mi?
Şükrü Andaç — Türkiye'ye dev robot fabrikası!
Ümit Karan'a 10 yıl hapis! Eski sevgiliden şok itiraf: Arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu! 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor